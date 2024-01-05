Дмитренко (Сафонова) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитренко (Сафонова) Дарья Ивановна

Место рождения

пос. Ломанка, Добрынский с/с, Климовский р-он, Брянская область

Дата рождения

11.10.1929

Дата смерти

13.08.1992

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1929

Отец: Сафонов Иван

Мать: не указана

пос. Ломанка, Добрынский с/с, Климовский р-он, Брянская область
Рождение ребёнка
06.09.1958

Сын: Дмитренко Владимир Петрович

Отец ребёнка: Дмитренко Петр Иванович

Ломанка, Климовский район, Брянская область
Рождение ребёнка
14.11.1959

Дочь: Бегунова Светлана Петровна

Отец ребёнка: Дмитренко Петр Иванович

Рождение ребёнка
19.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитренко Петр Иванович

Смерть
13.08.1992
Заречная Слобода, Зейский муниципальный район, Амурская область
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