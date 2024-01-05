Дмитренко (Сафонова) Дарья Ивановна
Место рожденияпос. Ломанка, Добрынский с/с, Климовский р-он, Брянская область
Дата рождения11.10.1929
Дата смерти13.08.1992
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1929
Отец: Сафонов Иван
пос. Ломанка, Добрынский с/с, Климовский р-он, Брянская область
Рождение ребёнка
06.09.1958
Сын: Дмитренко Владимир Петрович
Отец ребёнка: Дмитренко Петр Иванович
Ломанка, Климовский район, Брянская область
Рождение ребёнка
14.11.1959
Дочь: Бегунова Светлана Петровна
Отец ребёнка: Дмитренко Петр Иванович
Рождение ребёнка
19.09.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дмитренко Петр Иванович
Смерть
13.08.1992
Заречная Слобода, Зейский муниципальный район, Амурская область