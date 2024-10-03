Грачёв Василий Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрачёв Василий Прокофьевич

Грачёв Василий Прокофьевич

avatar

Место рождения

Ульяниха, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1875 ст.

Дата смерти

07.08.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875 ст.

Отец: Грачёв Прокофий Иванович

Мать: не указана

Ульяниха, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1903 ст.

Сын: Грачёв Алексей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Ульяниха, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.04.1910

Дочь: Лоднева (Грачёва) Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Ульяниха, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
07.08.1965
Оголихино, Городецкий уезд, Нижегородская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.