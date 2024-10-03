Грачёв Василий Прокофьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875 ст.
Дата смерти07.08.1965
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1875 ст.
Отец: Грачёв Прокофий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1903 ст.
Сын: Грачёв Алексей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1910
Дочь: Лоднева (Грачёва) Мария Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
07.08.1965
Оголихино, Городецкий уезд, Нижегородская губерния