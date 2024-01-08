Земский Егор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Земская Валентина Егоровна
Мать ребёнка: Носкова Евдокия Филаретовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Земская Вера Егоровна
Мать ребёнка: Носкова Евдокия Филаретовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Земская Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Носкова Евдокия Филаретовна
Смерть
1939