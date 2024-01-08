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Земский Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЖМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Земская Валентина Егоровна

Мать ребёнка: Носкова Евдокия Филаретовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Земская Вера Егоровна

Мать ребёнка: Носкова Евдокия Филаретовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носкова Евдокия Филаретовна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Земская Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Носкова Евдокия Филаретовна

Смерть
1939

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