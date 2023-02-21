Блинов Филимон Козьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764 ст.
Дата смерти1800 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.
Отец: Блинов Козьма Антипович
Мать: Блинова Марья Никитична
Рождение ребёнка
1789 ст.
Сын: Блинов Игнатей Филимонович
Мать ребёнка: Блинова Неонила Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
1800 ст.