Блинов Филимон Козьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Филимон Козьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764 ст.

Дата смерти

1800 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.

Отец: Блинов Козьма Антипович

Мать: Блинова Марья Никитична

Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Блинов Игнатей Филимонович

Мать ребёнка: Блинова Неонила Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Неонила Семеновна

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
1800 ст.
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