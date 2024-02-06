Перфильев Сергей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1836
Дата смерти10.07.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1836
Рождение ребёнка
04.05.1864
Сын: Перфильев Степан Сергеевич
Мать ребёнка: Перфильева Федосья Александровна
Рождение ребёнка
13.03.1866
Сын: Перфильев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Перфильева Федосья Александровна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Иверонова Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Перфильева Федосья Александровна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Перфильев Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Перфильева Федосья Александровна
Рождение ребёнка
26.03.1879
Сын: Перфильев Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Перфильева Федосья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.07.1909