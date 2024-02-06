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Перфильев Сергей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1836

Дата смерти

10.07.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1836

Отец: Перфильев Степан Васильевич

Мать: Перфильева Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
04.05.1864

Сын: Перфильев Степан Сергеевич

Мать ребёнка: Перфильева Федосья Александровна

Рождение ребёнка
13.03.1866

Сын: Перфильев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Перфильева Федосья Александровна

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Иверонова Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Перфильева Федосья Александровна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Перфильев Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Перфильева Федосья Александровна

Рождение ребёнка
26.03.1879

Сын: Перфильев Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Перфильева Федосья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перфильева Федосья Александровна

Смерть
10.07.1909
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