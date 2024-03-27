Асфандияров Ягофар Сибагатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асфандияров Ягофар Сибагатович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Асфандиярова Явиря Шакировна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Асфандиярова Явиря Шакировна

д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Асфандиярова Явиря Шакировна

д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асфандиярова Явиря Шакировна

Смерть
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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