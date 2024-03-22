Полусмак (Дабежа) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.01.1889
Дата смерти23.10.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец ребёнка: Полусмак Филипп Георгиевич
Сын: Полусмак Георгий Филиппович
Отец ребёнка: Полусмак Филипп Георгиевич
Дочь: Варвара Филипповна
Отец ребёнка: Полусмак Филипп Георгиевич
Сын: Полусмак Николай Филиппович
Отец ребёнка: Полусмак Филипп Георгиевич
Сын: Полусмак Павел Филиппович
Отец ребёнка: Полусмак Филипп Георгиевич
Дочь: Вера Филипповна
Отец ребёнка: Полусмак Филипп Георгиевич
Дочь: Бушко Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Полусмак Филипп Георгиевич
Дочь: Королева Мария Филипповна
Отец ребёнка: Полусмак Филипп Георгиевич
Дочь: Картавенко Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Полусмак Филипп Георгиевич
Сын: Полусмак Владимир Филиппович
Отец ребёнка: Полусмак Филипп Георгиевич
Сын: Полусмак Виктор Филиппович
Отец ребёнка: Полусмак Филипп Георгиевич
Отец ребёнка: Полусмак Филипп Георгиевич
Сын: Полусмак Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Полусмак Филипп Георгиевич