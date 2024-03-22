Полусмак (Дабежа) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полусмак (Дабежа) Елена Ивановна

Место рождения

Потиевка, Київська область

Дата рождения

14.01.1889

Дата смерти

23.10.1978

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Потиевка, Київська область
Бракосочетание
23.01.1909 ст.

Муж: Полусмак Филипп Георгиевич

Новожатково, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Между 1909 и 1910

Сын: Полусмак Иван Филиппович

Отец ребёнка: Полусмак Филипп Георгиевич

Рождение ребёнка
20.02.1913 ст.

Сын: Полусмак Георгий Филиппович

Отец ребёнка: Полусмак Филипп Георгиевич

Рождение ребёнка
27.09.1914 ст.

Дочь: Варвара Филипповна

Отец ребёнка: Полусмак Филипп Георгиевич

Новожатково, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
03.12.1915 ст.

Сын: Полусмак Николай Филиппович

Отец ребёнка: Полусмак Филипп Георгиевич

Новожатково, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
24.08.1917 ст.

Сын: Полусмак Павел Филиппович

Отец ребёнка: Полусмак Филипп Георгиевич

Новожатково, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
28.06.1921

Дочь: Вера Филипповна

Отец ребёнка: Полусмак Филипп Георгиевич

Новожатково, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
28.06.1921

Дочь: Бушко Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: Полусмак Филипп Георгиевич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Королева Мария Филипповна

Отец ребёнка: Полусмак Филипп Георгиевич

Новожатково, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
03.05.1926

Дочь: Картавенко Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Полусмак Филипп Георгиевич

Новожатково, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
30.09.1930

Сын: Полусмак Владимир Филиппович

Отец ребёнка: Полусмак Филипп Георгиевич

с. Благодатное, Хорольский район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полусмак Виктор Филиппович

Отец ребёнка: Полусмак Филипп Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полусмак Нина Филипповна

Отец ребёнка: Полусмак Филипп Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полусмак Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Полусмак Филипп Георгиевич

Смерть
23.10.1978
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
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