Логинов Ефим Стефанович
Место рожденияд. Белянкина Ульяновской Волости Зубцовского уезда Тверской губернии
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Стефан Матвеевич
Мать: Евфимия Гавриловна
д. Белянкина Ульяновской Волости Зубцовского уезда Тверской губернии
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Логинова Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Логинова Васса Павловна
Белянки Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно