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Логинов Ефим Стефанович

Место рождения

д. Белянкина Ульяновской Волости Зубцовского уезда Тверской губернии

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Стефан Матвеевич

Мать: Евфимия Гавриловна

д. Белянкина Ульяновской Волости Зубцовского уезда Тверской губернии
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Логинова Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Логинова Васса Павловна

Белянки Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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