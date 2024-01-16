Липовенко Домна Селивёрстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липовенко Домна Селивёрстовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Селивёрст

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Ефросинья Моисеевна

Отец ребёнка: Липовенко Моисей Игнатьевич

с. Пищальники Кашеватовской волости Таращанского у
Рождение ребёнка
1908

Сын: Липовенко Поликарп Моисеевич

Отец ребёнка: Липовенко Моисей Игнатьевич

с. Пищальники Кашеватовской волости Таращанского уезда Киевской губернии
Рождение ребёнка
1915

Сын: Липовенко (lipovenko) Константин Моисеевич (Konstantin Moiseyevich)

Отец ребёнка: Липовенко Моисей Игнатьевич

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липовенко Моисей Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
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