Липовенко Домна Селивёрстовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Селивёрст
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Ефросинья Моисеевна
Отец ребёнка: Липовенко Моисей Игнатьевич
с. Пищальники Кашеватовской волости Таращанского у
Рождение ребёнка
1908
Сын: Липовенко Поликарп Моисеевич
Отец ребёнка: Липовенко Моисей Игнатьевич
с. Пищальники Кашеватовской волости Таращанского уезда Киевской губернии
Рождение ребёнка
1915
Сын: Липовенко (lipovenko) Константин Моисеевич (Konstantin Moiseyevich)
Отец ребёнка: Липовенко Моисей Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно