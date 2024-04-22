Пугина Улита Степанова
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Бракосочетание
09.11.1881
Рождение ребёнка
01.10.1882
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Пугин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Пугин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
11.01.1894
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Пугин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
06.03.1900
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Пугин Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно