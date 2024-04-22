Пугина Улита Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПугина Улита Степанова

Пугина Улита Степанова

Место рождения

Созоново, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Созоново, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
09.11.1881

Муж: Пугин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
01.10.1882

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Пугин Михаил Иванович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Пугин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
11.01.1894

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Пугин Михаил Иванович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.03.1900

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Пугин Михаил Иванович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close