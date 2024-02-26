Домна Трофимова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Трофим Якимов (Ич)
Мать: не указана
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Прокофьев (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
1849
Сын: Петр Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Прокофьев (Ич)
Рождение ребёнка
04.08.1851 ст.
Дочь: Евдокея Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Иван Прокофьев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно