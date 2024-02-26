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Домна Трофимова (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1790 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1816 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Трофим Якимов (Ич)

Мать: не указана

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Прокофьев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
1849

Сын: Петр Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Прокофьев (Ич)

Рождение ребёнка
04.08.1851 ст.

Дочь: Евдокея Иванова (Вна)

Отец ребёнка: Иван Прокофьев (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно

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