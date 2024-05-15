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Горнак Наталья Анатольевна

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Место рождения

Палатка, Хасынский, Магаданская область

Дата рождения

30.11.1978

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1978

Отец: Горнак Анатолий Александрович

Мать: Ковтонюк Людмила Степановна

Палатка, Хасынский, Магаданская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муж

Рождение ребёнка
03.04.1999

Дочь: Горнак Виола Максимовна

Отец ребёнка: Кабанков Максим Сергеевич

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
02.11.2000

Дочь: Горнак Елизавета Максимовна

Отец ребёнка: Кабанков Максим Сергеевич

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
05.04.2009

Сын: Мозговой Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Мозговой Федор Васильевич

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
07.07.2017

Муж: Муж

Павловск
Бракосочетание
07.07.2017

Муж: не указан

Рождение ребёнка
22.12.2017

Дочь: Горяинова Есения Александровна

Отец ребёнка: Муж

Павловск, Павловский муниципальный район, Воронежская область

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