Горнак Наталья Анатольевна
Место рождения
Дата рождения30.11.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1978
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муж
Рождение ребёнка
03.04.1999
Дочь: Горнак Виола Максимовна
Отец ребёнка: Кабанков Максим Сергеевич
Рождение ребёнка
02.11.2000
Дочь: Горнак Елизавета Максимовна
Отец ребёнка: Кабанков Максим Сергеевич
Рождение ребёнка
05.04.2009
Сын: Мозговой Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Мозговой Федор Васильевич
Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
07.07.2017
Муж: Муж
Павловск
Бракосочетание
07.07.2017
Муж: не указан
Рождение ребёнка
22.12.2017
Дочь: Горяинова Есения Александровна
Отец ребёнка: Муж
Павловск, Павловский муниципальный район, Воронежская область