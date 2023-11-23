Троицкая (Виноградова) Мария Иоаннова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троицкая (Виноградова) Мария Иоаннова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

24.05.1910

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Виноградов Иоанн Андреев

Мать: Виноградова (Розова) Ольга Петрова

Бракосочетание
03.11.1858

Муж: Троицкий Николай Константинов

Рождение ребёнка
26.06.1861

Дочь: (Троицкая) Серафима Николаева

Отец ребёнка: Троицкий Николай Константинов

Рождение ребёнка
06.09.1862

Дочь: (Троицкая) Надежда Николаева

Отец ребёнка: Троицкий Николай Константинов

Рождение ребёнка
15.08.1864

Дочь: (Троицкая) Елизавета Николаева

Отец ребёнка: Троицкий Николай Константинов

Смерть
24.05.1910

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