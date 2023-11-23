Троицкая (Виноградова) Мария Иоаннова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти24.05.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Бракосочетание
03.11.1858
Рождение ребёнка
26.06.1861
Дочь: (Троицкая) Серафима Николаева
Отец ребёнка: Троицкий Николай Константинов
Рождение ребёнка
06.09.1862
Дочь: (Троицкая) Надежда Николаева
Отец ребёнка: Троицкий Николай Константинов
Рождение ребёнка
15.08.1864
Дочь: (Троицкая) Елизавета Николаева
Отец ребёнка: Троицкий Николай Константинов
Смерть
24.05.1910