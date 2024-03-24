Титова Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1955

Дочь: Романова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Титов Василий Иванович

Рождение ребёнка
13.07.1964

Дочь: Титова Лариса Васильевна

Отец ребёнка: Титов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Титов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Титов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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