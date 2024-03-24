Титова Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.09.1955
Дочь: Романова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Титов Василий Иванович
Рождение ребёнка
13.07.1964
Дочь: Титова Лариса Васильевна
Отец ребёнка: Титов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Титов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Титов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно