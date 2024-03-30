Матрона Ивановна
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения1775
Дата смерти03.01.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.06.1791 ст.
Муж: Максим Захаров
деревня Барановская, Московская область
метрическая книга 1791 | стр. 95
Рождение ребёнка
1799
Сын: Егор Максимович
Отец ребёнка: Максим Захаров
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1802
Сын: Афонасий Максимович
Отец ребёнка: Максим Захаров
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1808
Сын: Фёдр Максимов
Отец ребёнка: Максим Захаров
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1813
Сын: Назар Максимов
Отец ребёнка: Максим Захаров
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1818
Сын: Яков Максимов
Отец ребёнка: Максим Захаров
деревня Барановская, Московская область
Место жительства
Неизвестно
деревня Барановская, Московская область
Смерть
03.01.1858
деревня Барановская, Московская область
Метрическая книга 1858 | Стр. 180 Никита Макаров Родился 19.03.1858 | стр.970