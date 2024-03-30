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Матрона Ивановна

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

03.01.1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
04.06.1791 ст.

Муж: Максим Захаров

деревня Барановская, Московская область
метрическая книга 1791 | стр. 95
Рождение ребёнка
1799

Сын: Егор Максимович

Отец ребёнка: Максим Захаров

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Афонасий Максимович

Отец ребёнка: Максим Захаров

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Фёдр Максимов

Отец ребёнка: Максим Захаров

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Назар Максимов

Отец ребёнка: Максим Захаров

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Яков Максимов

Отец ребёнка: Максим Захаров

деревня Барановская, Московская область
Место жительства
Неизвестно
деревня Барановская, Московская область
Смерть
03.01.1858
деревня Барановская, Московская область
Метрическая книга 1858 | Стр. 180 Никита Макаров Родился 19.03.1858 | стр.970
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