Бахменда Нахман Генехович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Бахменда Генех
Мать: Бахменда Сора
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Бахменда Эстер Нахманович
Мать ребёнка: Бахменда Гита
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Бахменда Итка Нахманович
Мать ребёнка: Бахменда Гита
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бахменда Гита
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бахменда Гита
Смерть
Неизвестно