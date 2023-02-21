Бахменда Нахман Генехович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахменда Нахман Генехович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Бахменда Генех

Мать: Бахменда Сора

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Бахменда Эстер Нахманович

Мать ребёнка: Бахменда Гита

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Бахменда Итка Нахманович

Мать ребёнка: Бахменда Гита

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахменда Гита

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахменда Гита

Смерть
Неизвестно
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