Соколова (Орлова) Наталия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Орлова) Наталия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1976

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1976

Отец: Орлов Александр Васильевич

Мать: Орлова (Сарычева) Людмила Дмитриевна

Бракосочетание
06.11.1993

Муж: Соколов Николай Васильевич

Бракосочетание
06.11.1993

Муж: Соколов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
14.10.1994

Дочь: Носкова (Соколова) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Соколов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
13.03.1998

Сын: Соколов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Соколов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
18.04.2001

Дочь: Майсурадзе (Соколова) Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Соколов Николай Васильевич

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