Соколова (Орлова) Наталия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1976
Бракосочетание
06.11.1993
Бракосочетание
06.11.1993
Рождение ребёнка
14.10.1994
Дочь: Носкова (Соколова) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Соколов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
13.03.1998
Сын: Соколов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Соколов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
18.04.2001
Дочь: Майсурадзе (Соколова) Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Соколов Николай Васильевич