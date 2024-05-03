Карпенко Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2012
Сын: Карпенко Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Карпенко Василий Олегович
Рождение ребёнка
2014
Сын: Карпенко Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Карпенко Василий Олегович
Рождение ребёнка
2023
Сын: Карпенко Александр Васильевич
Отец ребёнка: Карпенко Василий Олегович