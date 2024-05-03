Карпенко Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпенко Василий Олегович

Рождение ребёнка
2012

Сын: Карпенко Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Карпенко Василий Олегович

Рождение ребёнка
2014

Сын: Карпенко Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Карпенко Василий Олегович

Рождение ребёнка
2023

Сын: Карпенко Александр Васильевич

Отец ребёнка: Карпенко Василий Олегович

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