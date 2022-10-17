Костюченко Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти13.01.1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Костюченко Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Костюченко) Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Костюченко Иван
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Костюченко Иван
Рождение ребёнка
16.11.1787
Дочь: (Костюченко (Костюк)) Стефанида Иванова
Отец ребёнка: Костюченко Иван
Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Костюченко Иван
Смерть
13.01.1831