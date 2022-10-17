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Костюченко Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

13.01.1831

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костюченко Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Костюченко) Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Костюченко Иван

Рождение ребёнка
1773

Сын: Костюченко Иван Иванов

Отец ребёнка: Костюченко Иван

Рождение ребёнка
16.11.1787

Дочь: (Костюченко (Костюк)) Стефанида Иванова

Отец ребёнка: Костюченко Иван

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Костюченко Лукьян Иванов

Отец ребёнка: Костюченко Иван

Смерть
13.01.1831

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