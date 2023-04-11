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Сокол Евгений Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сокол (Тараскина) Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
15.01.1951

Сын: Сокол Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Сокол (Тараскина) Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
12.12.1955

Сын: Сокол Евгений Евгеньевич

Мать ребёнка: Сокол (Тараскина) Ольга Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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