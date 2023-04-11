Сокол Евгений Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1951
Сын: Сокол Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Сокол (Тараскина) Ольга Григорьевна
Рождение ребёнка
12.12.1955
Мать ребёнка: Сокол (Тараскина) Ольга Григорьевна
Смерть
Неизвестно