Заколюкин Василий (Васка) Семёнов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1640 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640 ст.
Отец: Заколюкин Семён (Сенка) Лерентьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1660 ст.
Сын: Заколюкин Ермолай (Еремешка) Васильев
Рождение ребёнка
Вычислено 1665 ст.
Сын: Заколюкин Агафон (Агафонко) Васильев
Рождение ребёнка
Вычислено 1672 ст.
Сын: Заколюкин Федот (Федоско) Васильев
Рождение ребёнка
Вычислено 1675 ст.
Сын: Заколюкин Карп (Карпушка) Васильев
Смерть
Неизвестно