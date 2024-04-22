Заколюкин Василий (Васка) Семёнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заколюкин Василий (Васка) Семёнов

Место рождения

Старый Бурец, Малмыжский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1640 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640 ст.

Отец: Заколюкин Семён (Сенка) Лерентьев

Мать: не указана

Старый Бурец, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1660 ст.

Сын: Заколюкин Ермолай (Еремешка) Васильев

Мать ребёнка: не указана

Старый Бурец, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1665 ст.

Сын: Заколюкин Агафон (Агафонко) Васильев

Мать ребёнка: не указана

Старый Бурец, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1672 ст.

Сын: Заколюкин Федот (Федоско) Васильев

Мать ребёнка: не указана

Старый Бурец, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1675 ст.

Сын: Заколюкин Карп (Карпушка) Васильев

Мать ребёнка: не указана

Старый Бурец, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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