Емельянова Васса Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиПосле 1796
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1756
Сын: Феоктистов Тимофей Феоктистович
Отец ребёнка: Васильев Феоктист Васильевич
Рождение ребёнка
1762
Сын: Феклистов Федор Феоктистович
Отец ребёнка: Васильев Феоктист Васильевич
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Феклистова Анна Феоктистовна
Отец ребёнка: Васильев Феоктист Васильевич
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Феклистова Варвара Феоктистовна
Отец ребёнка: Васильев Феоктист Васильевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Феклистова Евдокия (Авдотья) Феоктистовна
Отец ребёнка: Васильев Феоктист Васильевич
Смерть
После 1796