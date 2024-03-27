Хаким (Хаким) Махихосния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаким (Хаким) Махихосния

Хаким (Хаким) Махихосния

Место рождения

Россия

Дата рождения

1847

Дата смерти

1910

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хаким Абдулла

Отец ребёнка: Валиуллов Абдул Хаким

Рождение ребёнка
1882

Сын: Хаким Вялиахмят

Отец ребёнка: Валиуллов Абдул Хаким

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Хаким) Сара

Отец ребёнка: Валиуллов Абдул Хаким

Смерть
1910

Мы используем куки для улучшения работы сайта.