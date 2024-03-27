Хаким (Хаким) Махихосния
Место рожденияРоссия
Дата рождения1847
Дата смерти1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хаким Абдулла
Отец ребёнка: Валиуллов Абдул Хаким
Рождение ребёнка
1882
Сын: Хаким Вялиахмят
Отец ребёнка: Валиуллов Абдул Хаким
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Хаким) Сара
Отец ребёнка: Валиуллов Абдул Хаким
Смерть
1910