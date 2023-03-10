(Ханина) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ханина) Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1984

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

1962 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1984

Отец: Ханин Иван Григорьевич

Мать: Ханина Людмила Васильевна

Бракосочетание
11.07.2008

Муж: ?

Рождение ребёнка
19.02.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
18.09.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

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