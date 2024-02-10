Рубцов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рубцов Андрей
Мать ребёнка: Рубцова Раиса Васильевна
Рождение ребёнка
17.10.1978
Сын: Рубцов Василий Александрович
Мать ребёнка: Рубцова Раиса Васильевна
Рождение ребёнка
14.06.1983
Сын: Рубцов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Рубцова Раиса Васильевна