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Рубцов Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1953

Отец: Рубцов Василий Тимофеевич

Мать: Рубцова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рубцов Андрей

Мать ребёнка: Рубцова Раиса Васильевна

Рождение ребёнка
17.10.1978

Сын: Рубцов Василий Александрович

Мать ребёнка: Рубцова Раиса Васильевна

Рождение ребёнка
14.06.1983

Сын: Рубцов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Рубцова Раиса Васильевна

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