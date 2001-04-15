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Поляков Владимир

Место рождения

Иваново, Россия

Дата рождения

05.08.1954

Дата смерти

15.04.2001

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1932 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1954

Отец: Поляков Николай Федорович

Мать: Полякова Галина Владимировна

Иваново, Россия
Рождение ребёнка
09.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

188330, Ленинградская обл, поселок городского типа Сиверский, район Гатчинский, улица 123 Дивизии, 2а
Бракосочетание
06.11.1976

Жена: скрыто настройками приватности

Херсон
Развод
14.04.1995

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
в/ч 30834, штурман, капитан,
Образование
Неизвестно
Луганск
Ворошиловоградское ВВВАУШ
Смерть
15.04.2001
Бердичев, Украина
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