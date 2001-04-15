Поляков Владимир
Место рожденияИваново, Россия
Дата рождения05.08.1954
Дата смерти15.04.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1954
Иваново, Россия
Рождение ребёнка
09.07.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
188330, Ленинградская обл, поселок городского типа Сиверский, район Гатчинский, улица 123 Дивизии, 2а
Бракосочетание
06.11.1976
Жена: скрыто настройками приватности
Херсон
Развод
14.04.1995
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
в/ч 30834, штурман, капитан,
Образование
Неизвестно
Луганск
Ворошиловоградское ВВВАУШ
Смерть
15.04.2001
Бердичев, Украина