- 1-я -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.
Сын: Лысов Андрей Ионович
Отец ребёнка: Лысов Иона Георгиевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.
Отец ребёнка: Лысов Иона Георгиевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.
Сын: Лысов Андрей Ионович
Отец ребёнка: Лысов Иона Георгиевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.
Отец ребёнка: Лысов Иона Георгиевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1828 ст.
Отец ребёнка: Лысов Иона Георгиевич
Смерть
Неизвестно