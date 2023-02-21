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- 1-я -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1805 г.р.
Вычислено 1806 г.р.
Вычислено 1806 г.р.
Вычислено 1809 г.р.
Вычислено 1828 г.р.

Добавил:

ДЛ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.

Сын: Лысов Андрей Ионович

Отец ребёнка: Лысов Иона Георгиевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.

Сын: Лысов Василий Ионович

Отец ребёнка: Лысов Иона Георгиевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.

Сын: Лысов Андрей Ионович

Отец ребёнка: Лысов Иона Георгиевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.

Сын: Лысов Дементий Ионович

Отец ребёнка: Лысов Иона Георгиевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1828 ст.

Сын: Лысов Дементий Ионович

Отец ребёнка: Лысов Иона Георгиевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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