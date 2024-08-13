Андреева (Бабинкова) Параскева Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти12.07.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батракова (Андреева) Елизавета Егоровна
Отец ребёнка: Андреев Егор Трофимович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Кошеляева (Андреева) Васса Егоровна
Отец ребёнка: Андреев Егор Трофимович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Андреев Константин Егорович
Отец ребёнка: Андреев Егор Трофимович
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Андреев Егор Трофимович
Рождение ребёнка
08.10.1864
Отец ребёнка: Андреев Егор Трофимович
Рождение ребёнка
18.08.1867
Дочь: Андреева (Андреева) Наталья Егоровна
Отец ребёнка: Андреев Егор Трофимович
Рождение ребёнка
13.11.1870
Дочь: Лелекова (Андреева) Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Андреев Егор Трофимович
Смерть
12.07.1871
Похороны
14.07.1871