Андреева (Бабинкова) Параскева Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Бабинкова) Параскева Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

12.07.1871

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батракова (Андреева) Елизавета Егоровна

Отец ребёнка: Андреев Егор Трофимович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Кошеляева (Андреева) Васса Егоровна

Отец ребёнка: Андреев Егор Трофимович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Андреев Константин Егорович

Отец ребёнка: Андреев Егор Трофимович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Андреев Василий Егорович

Отец ребёнка: Андреев Егор Трофимович

Рождение ребёнка
08.10.1864

Сын: Андреев Филипп Егорович

Отец ребёнка: Андреев Егор Трофимович

Рождение ребёнка
18.08.1867

Дочь: Андреева (Андреева) Наталья Егоровна

Отец ребёнка: Андреев Егор Трофимович

Рождение ребёнка
13.11.1870

Дочь: Лелекова (Андреева) Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Андреев Егор Трофимович

Смерть
12.07.1871
Похороны
14.07.1871

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