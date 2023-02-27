Горбунов Михаил Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунов Михаил Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1890 г.р.

Дети

Около 1910 г.р.
1913 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горбунова Агафия Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Агафия Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Горбунов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Горбунова Агафия Филипповна

Рождение ребёнка
10.10.1913

Сын: Горбунов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Горбунова Агафия Филипповна

Смерть
Неизвестно

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