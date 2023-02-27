Горбунов Михаил Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горбунова Агафия Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1910
Мать ребёнка: Горбунова Агафия Филипповна
Рождение ребёнка
10.10.1913
Сын: Горбунов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Горбунова Агафия Филипповна
Смерть
Неизвестно