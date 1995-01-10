Татаренко Лариса
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1957
Дата смерти10.01.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Татаренко) Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Татаренко Юрий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1983
Отец ребёнка: Татаренко Юрий Дмитриевич
Смерть
10.01.1995