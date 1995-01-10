Татаренко Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татаренко Лариса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1957

Дата смерти

10.01.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Татаренко) Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Татаренко Юрий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Татаренко Юрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
03.02.1983

Сын: Татаренко Юрий Юрьевич

Отец ребёнка: Татаренко Юрий Дмитриевич

Смерть
10.01.1995

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