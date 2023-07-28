Крючкова (Мельникова) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крючкова (Мельникова) Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1958

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1958

Отец: Мельников Владимир Павлович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крючков Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
17.02.1979

Дочь: Курникова (Крючкова) Виктория Александровна

Отец ребёнка: Крючков Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
03.10.1980

Сын: Крючков Алексей Александрович

Отец ребёнка: Крючков Александр Георгиевич

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