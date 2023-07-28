Крючкова (Мельникова) Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1958
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1958
Отец: Мельников Владимир Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1979
Дочь: Курникова (Крючкова) Виктория Александровна
Отец ребёнка: Крючков Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
03.10.1980
Сын: Крючков Алексей Александрович
Отец ребёнка: Крючков Александр Георгиевич