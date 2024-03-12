Филиппова (Дуркина) Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Дуркина) Агриппина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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1911 г.р.
1913 г.р.

Дети

1939 г.р.
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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Яков

Мать: Парасковья

Бракосочетание
1930

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.07.1939

Сын: Кычин Анатолий

Отец ребёнка: Кычин Давид Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поташев Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поташев Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поташев Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поташев Емельян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поташев Емельян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кычин Давид Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филиппов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филиппов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Павел

Смерть
Неизвестно
Красное, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Похороны
Неизвестно
Красное, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
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