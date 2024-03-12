Филиппова (Дуркина) Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Яков
Мать: Парасковья
Бракосочетание
1930
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.07.1939
Сын: Кычин Анатолий
Отец ребёнка: Кычин Давид Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поташев Емельян
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филиппов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филиппов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филиппов Павел
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно