Семён Ильин
Место рождения
Дата рождения15.07.1818 ст.
Дата смерти1891 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1818 ст.
Бракосочетание
16.09.1864 ст.
церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Казенной слободе (Ивановский сорок). Поручителями по жениху были: Коломенский мещанин Георгий Емельянов и Московский мещанин Александр Фёдоров; по невесте: ... Показать все
Рождение ребёнка
19.03.1869 ст.
Сын: Алексей Семёнов
Рождение ребёнка
17.11.1870 ст.
Дочь: Яковлева Екатерина Семёнова
Смерть
1891 ст.