Семён Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён Ильин

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

15.07.1818 ст.

Дата смерти

1891 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1848 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1818 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
16.09.1864 ст.

Жена: Щербакова Агриппина Кондратьева

Москва, город федерального значения Москва
церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Казенной слободе (Ивановский сорок). Поручителями по жениху были: Коломенский мещанин Георгий Емельянов и Московский мещанин Александр Фёдоров; по невесте: ... Показать все
Рождение ребёнка
19.03.1869 ст.

Сын: Алексей Семёнов

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.11.1870 ст.

Дочь: Яковлева Екатерина Семёнова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1891 ст.
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