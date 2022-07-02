Овсянников Ларион Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1739 ст.
Дата смерти1807 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Однодворец
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1763 ст.
Сын: Овсянников Агей Ларионович
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1763 ст.
Сын: Овсянников Степан Ларионович
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1768 ст.
Сын: Овсянников Андрей Ларионович
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1778 ст.
Дочь: (Овсянникова) Аксинья Ларионовна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1781 ст.
Сын: Овсянников Ефим Ларионович
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Смерть
1807 ст.