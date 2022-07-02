Овсянников Ларион Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвсянников Ларион Прокофьевич

Овсянников Ларион Прокофьевич

Место рождения

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1739 ст.

Дата смерти

1807 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739 ст.

Отец: Овсянников Прокофий Иевлиевич

Мать: Овсянникова (Петрова) Марья Леонтиевна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Ивановна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Однодворец
Место жительства
Неизвестно
Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1763 ст.

Сын: Овсянников Агей Ларионович

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1763 ст.

Сын: Овсянников Степан Ларионович

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1768 ст.

Сын: Овсянников Андрей Ларионович

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1778 ст.

Дочь: (Овсянникова) Аксинья Ларионовна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Овсянников Ефим Ларионович

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
1807 ст.
Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.