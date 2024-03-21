Черкашин Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашин Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкашин Игорь Георгиевич

Мать ребёнка: Черкашина Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Георгиевна

Мать ребёнка: Черкашина Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Георгиевна

Мать ребёнка: Черкашина Лидия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкашина Лидия Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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