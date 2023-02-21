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Живодеров (Гуляков) Павел Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796

Отец: Живодеров (гуляков) Иван Тимофеев

Мать: Живодерова (гулякова) Манея? Петрова

Рождение ребёнка
1815

Сын: Живодеров (гуляков) Симиен Павлов

Мать ребёнка: Живодерова (гулякова) Аксинья (Ксения)

Рождение ребёнка
1824

Сын: Живодеров (гуляков) Дементей Павлов

Мать ребёнка: Живодерова (гулякова) Аксинья (Ксения)

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Марфа Павлова

Мать ребёнка: Живодерова (гулякова) Аксинья (Ксения)

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Агафья Павлова

Мать ребёнка: Живодерова (гулякова) Аксинья (Ксения)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Живодеров (гуляков) Антон Павлов

Мать ребёнка: Живодерова (гулякова) Аксинья (Ксения)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Живодерова (гулякова) Аксинья (Ксения)

Смерть
Неизвестно
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