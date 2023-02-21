Живодеров (Гуляков) Павел Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796
Рождение ребёнка
1815
Сын: Живодеров (гуляков) Симиен Павлов
Мать ребёнка: Живодерова (гулякова) Аксинья (Ксения)
Рождение ребёнка
1824
Сын: Живодеров (гуляков) Дементей Павлов
Мать ребёнка: Живодерова (гулякова) Аксинья (Ксения)
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Марфа Павлова
Мать ребёнка: Живодерова (гулякова) Аксинья (Ксения)
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Агафья Павлова
Мать ребёнка: Живодерова (гулякова) Аксинья (Ксения)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Живодеров (гуляков) Антон Павлов
Мать ребёнка: Живодерова (гулякова) Аксинья (Ксения)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно