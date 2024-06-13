(Григорьева) Ксения Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1740 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1765 ст.
Дочь: Савельева Феодосия Александровна
Отец ребёнка: Савельев Александр Савельевич
Рождение ребёнка
25.11.1778 ст.
Дочь: Савельева Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Савельев Александр Савельевич
Смерть
Неизвестно