Попов Фёдор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Фёдор

Попов Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Федот

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Попова) Екатерина

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Попова) Прасковья

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Попова) Александра

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Николай

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
24.11.1911

Дочь: Аносова (Попова) Евдокия

Мать ребёнка: Мария

Смерть
Неизвестно

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