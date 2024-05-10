Бганцева Евдокия Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1908
Дата смерти03.06.1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1908
Отец: Кирилл
Рождение ребёнка
1950
Сын: Бганцев Виктор Тимофеевич
Отец ребёнка: Бганцев Тимофей Павлович
Рождение ребёнка
?.09.?
Отец ребёнка: Бганцев Тимофей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бганцев Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Бганцев Тимофей Павлович
Смерть
03.06.1977