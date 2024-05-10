Бганцева Евдокия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бганцева Евдокия Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1908

Дата смерти

03.06.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1908

Отец: Кирилл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Сын: Бганцев Виктор Тимофеевич

Отец ребёнка: Бганцев Тимофей Павлович

Рождение ребёнка
?.09.?

Сын: Бганцев Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Бганцев Тимофей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бганцев Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Бганцев Тимофей Павлович

Смерть
03.06.1977
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