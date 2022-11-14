Юхнович (Juchnowicz) Иван (Jan) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юхнович (Juchnowicz) Иван (Jan)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юхнович (Грицкевич) Феодора (Teodora)

Рождение ребёнка
04.07.1896

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юхнович (Грицкевич) Феодора (Teodora)

Замосты, Каменицо-Литовская волость, Брестский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1899

Дочь: Юхнович Анна Ивановна

Мать ребёнка: Юхнович (Грицкевич) Феодора (Teodora)

Замосты, Каменицо-Литовская волость, Брестский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1904

Дочь: Ляссота (Юхнович) Констанция (Konstancja) Ивановна

Мать ребёнка: Юхнович (Грицкевич) Феодора (Teodora)

Замосты, Каменицо-Литовская волость, Брестский уезд
Рождение ребёнка
02.11.1908

Сын: Юхнович Витольд Иванович

Мать ребёнка: Юхнович (Грицкевич) Феодора (Teodora)

Каменец, Каменецкий район, Брестская область
Смерть
Неизвестно

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