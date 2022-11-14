Юхнович (Juchnowicz) Иван (Jan)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1896
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юхнович (Грицкевич) Феодора (Teodora)
Рождение ребёнка
05.07.1899
Дочь: Юхнович Анна Ивановна
Мать ребёнка: Юхнович (Грицкевич) Феодора (Teodora)
Рождение ребёнка
23.02.1904
Дочь: Ляссота (Юхнович) Констанция (Konstancja) Ивановна
Мать ребёнка: Юхнович (Грицкевич) Феодора (Teodora)
Рождение ребёнка
02.11.1908
Мать ребёнка: Юхнович (Грицкевич) Феодора (Teodora)
Каменец, Каменецкий район, Брестская область
Смерть
Неизвестно