Mościcki Wawrzyniec Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Mościcki Wawrzyniec

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1782

Жена: Mościcka (Chrobotek) Barbara

Trzcianka/Brańszczyk akt 5/1782
Рождение ребёнка
15.05.1791

Сын: Mościcki Stanisław

Мать ребёнка: Mościcka (Chrobotek) Barbara

Niemiry/Brańszczyk akt 488/1791
Смерть
Неизвестно

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