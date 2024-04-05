Mościcki Wawrzyniec
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1782
Trzcianka/Brańszczyk akt 5/1782
Рождение ребёнка
15.05.1791
Сын: Mościcki Stanisław
Мать ребёнка: Mościcka (Chrobotek) Barbara
Niemiry/Brańszczyk akt 488/1791
Смерть
Неизвестно