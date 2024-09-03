Анисимов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова Антонина Петровна

Мать ребёнка: Анисимова Параскева(Прасковья) Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова Мария Петровна

Мать ребёнка: Анисимова Параскева(Прасковья) Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова Евгения Петровна

Мать ребёнка: Анисимова Параскева(Прасковья) Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Анисимова Параскева(Прасковья) Васильевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Анисимов Петр Петрович

Мать ребёнка: Анисимова Параскева(Прасковья) Васильевна

Смерть
Неизвестно

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