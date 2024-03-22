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Прокопий Стефанович

Место рождения

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1794 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1826 г.р.
Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1816 ст.

Отец: Степан Тимофеевич

Мать: не указана

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.

Дочь: Купцова Елизавета Прокопьевна

Мать ребёнка: Афимия Пахомовна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
1851 ст.

Жена: Ксения Прокопьевна

ГАКО 33-4-168 Воинка: Прокопий Стефанович (35 лет), второй брак Кросна: Ксения Прокопьевна (25 лет), второй брак Поручители: по жениху - Воинка - Михаил Петрович и Андрей Владимирович Невеста - Воин... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1866 ст.

Дочь: Таисина Иулитта Прокопьевна

Мать ребёнка: Ксения Прокопьевна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимия Пахомовна

Смерть
Неизвестно
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