Прокопий Стефанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1816 ст.
Отец: Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.
Дочь: Купцова Елизавета Прокопьевна
Мать ребёнка: Афимия Пахомовна
Бракосочетание
1851 ст.
Жена: Ксения Прокопьевна
ГАКО 33-4-168 Воинка: Прокопий Стефанович (35 лет), второй брак Кросна: Ксения Прокопьевна (25 лет), второй брак Поручители: по жениху - Воинка - Михаил Петрович и Андрей Владимирович Невеста - Воин... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1866 ст.
Дочь: Таисина Иулитта Прокопьевна
Мать ребёнка: Ксения Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимия Пахомовна
Смерть
Неизвестно