Коваленко Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1983

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Диканька, Полтавська область
Смерть
1988
Причина смерти: Несчастный случай
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