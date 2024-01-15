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Гинтендорф Альберт Альбертович

Место рождения

крестьянин ковенской губернии, тельшевского уезда, Шкудской влости, деревни Будвидзе

Дата рождения

До 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

крестьянин ковенской губернии, тельшевского уезда, Шкудской влости, деревни Будвидзе
Рождение ребёнка
07.01.1897

Дочь: Эльфрида Августа Юлиана

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Гинтендорф Георгий Альбертович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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