Гинтендорф Альберт Альбертович
Место рождениякрестьянин ковенской губернии, тельшевского уезда, Шкудской влости, деревни Будвидзе
Дата рожденияДо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878
крестьянин ковенской губернии, тельшевского уезда, Шкудской влости, деревни Будвидзе
Рождение ребёнка
07.01.1897
Дочь: Эльфрида Августа Юлиана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Гинтендорф Георгий Альбертович
Смерть
Неизвестно