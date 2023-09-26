Щербаков Павел Димитриевич
Место рожденияКыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щербаков Димитрий Савинович
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
09.12.1916
Сын: Щербаков Александр Павлович
Мать ребёнка: Щербакова Евгения Киндеевна
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
07.04.1919
Сын: Щербаков Николай Павлович
Мать ребёнка: Щербакова Евгения Киндеевна
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно