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Щербаков Павел Димитриевич

Место рождения

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щербаков Димитрий Савинович

Мать: не указана

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
09.12.1916

Сын: Щербаков Александр Павлович

Мать ребёнка: Щербакова Евгения Киндеевна

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
07.04.1919

Сын: Щербаков Николай Павлович

Мать ребёнка: Щербакова Евгения Киндеевна

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Евгения Киндеевна

Смерть
Неизвестно
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