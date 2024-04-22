Кирпа (Щинова) Людмила Анатольевна
Место рождения
Дата рождения20.10.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1946
Бракосочетание
22.02.1969
Рождение ребёнка
23.12.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кирпа Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
22.08.1978
Сын: Кирпа Дмитрий
Отец ребёнка: Кирпа Владимир Григорьевич
Развод
13.12.1991
Черноморский, Северский муниципальный район, Краснодарский край