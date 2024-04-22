Кирпа (Щинова) Людмила Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирпа (Щинова) Людмила Анатольевна

Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

20.10.1946

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

1922 г.р.

Муж

1944 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1978 г.р.

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1946

Отец: Щинов Анатолий Трофимович

Мать: Щинова Александра Ивановна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
22.02.1969

Муж: Кирпа Владимир Григорьевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирпа Владимир Григорьевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.08.1978

Сын: Кирпа Дмитрий

Отец ребёнка: Кирпа Владимир Григорьевич

Развод
13.12.1991

Муж: Кирпа Владимир Григорьевич

Черноморский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
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