Ложкин Николай Степанович ?.12.1911 — найти родственников по фамилии на Familio

Ложкин Николай Степанович

Автор
СЛ
Ложкин С.

мужской, родился ?.12.1911, Табынское, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

умер 1981, Табынское, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Отец
Ложкин Степан Гаврилович18.12.1890 ст. г.р.
Мать
Ложкина (Шапошникова) Анна Васильевна?.02.1892 г.р.
Супруги
Ложкина Нина Александровна26.12.1916 г.р.
Дети
Ложкин Александр Николаевич03.09.1935 г.р.
Ложкин Виктор Николаевич23.07.1938 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1911

Отец: Ложкин Степан Гаврилович

Мать: Ложкина (Шапошникова) Анна Васильевна

Табынское, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ложкина Нина Александровна

Рождение ребёнка
03.09.1935

Сын: Ложкин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Ложкина Нина Александровна

Табынское

Рождение ребёнка
23.07.1938

Сын: Ложкин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Ложкина Нина Александровна

Табынское, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Рождение ребёнка
22.06.1941

Дочь: Портнова (Ложкина) Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Ложкина Нина Александровна

Табынское, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Рождение ребёнка
22.12.1947

Дочь: Гончарук (Ложкина) Вера Николаевна

Мать ребёнка: Ложкина Нина Александровна

Табынское, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Рождение ребёнка
05.03.1953

Сын: Ложкин Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Ложкина Нина Александровна

Табынское, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Смерть
1981
Табынское, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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