Ложкин Николай Степанович
мужской, родился ?.12.1911, Табынское, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
умер 1981, Табынское, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
ОтецЛожкин Степан Гаврилович18.12.1890 ст. г.р.
МатьЛожкина (Шапошникова) Анна Васильевна?.02.1892 г.р.
Супруги
Ложкина Нина Александровна26.12.1916 г.р.
Дети
Ложкин Александр Николаевич03.09.1935 г.р.
Ложкин Виктор Николаевич23.07.1938 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.1935
Сын: Ложкин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Ложкина Нина Александровна
Табынское
Рождение ребёнка
23.07.1938
Мать ребёнка: Ложкина Нина Александровна
Рождение ребёнка
22.06.1941
Дочь: Портнова (Ложкина) Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Ложкина Нина Александровна
Рождение ребёнка
22.12.1947
Дочь: Гончарук (Ложкина) Вера Николаевна
Мать ребёнка: Ложкина Нина Александровна
Рождение ребёнка
05.03.1953
Сын: Ложкин Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Ложкина Нина Александровна
Смерть
1981