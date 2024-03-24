Брызгалов Иона {Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1805
Сын: Брызгалов Василий Ионович (Иоанович, Иванович)
Упоминание
Неизвестно
Через деревню проходил Владимирский тракт, по которо-му арестантов провожали в Сибирь. По приказу царицы Екате-рины II вдоль этой дороги были посажены берёзы, эту дорогучуваши называли «Хурӑнлӑ ҫул». ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дворики - Юнкун -Нижние Бурундуки - Базарная СлободаДеревню основал Дмитрий Иванов. Он поселился на пра-вом берегу реки Большая Шатьма, напротив оврага Юпле-меш. В 1820 году прибыли Иоан (Иван) Брызга... Показать все
Упоминание
Неизвестно
https://vk.com/wall-88463047_4682 Есть в Красноармейском округе на правобережье реки Большая Шатьма деревня Дворики. В конце XVIII века в этом месте поселился калашник Никандр Иванов из Владимирско... Показать все
Упоминание
Неизвестно
https://руни.рф/Дворики_(Красноармейский_район) Деревня Дворики появилась в XVIII—XIX вв. как околоток села Большая Шатьма[2]. Сюда переселились выходцы из Владимирской губернии[3]. В Ядринском уез... Показать все
Упоминание
Неизвестно
В 1852 году в деревне Нижние Бурундуки (Дворики) насчитывалось 12 дворов, в которых проживали 90 человек. Из них 48 - лица женского пола. По переписи 1906 года прибавилось 3 хозяйства, было 28 мужчин... Показать все
Упоминание
Неизвестно
http://www.enc.cap.ru/?t=world&lnk=751 ДВОРИКИ, Дворик – деревня в Красноарм. р-не, Большешатьмин. сел. поселения. Расстояние до Чебоксар 46 км, до райцентра 19 км, до ж.-д. станции 30 км. Расположе... Показать все
Смерть
Неизвестно
Дворики, Красноармейский район, Чувашская Республика