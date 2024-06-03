Праведников Димитрий Димитриев?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Синяговская (Праведникова) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Праведникова Мария? Владиславова?
Николаев, Миколаївська область
Смерть
Неизвестно